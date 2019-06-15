«Звиздец…»: Ситуация в пунктах пропуска днем 15 июня (Видео). Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 14 июня, столпотворения продолжаются на контрольно-пропускных постах «ДНР» в Еленовке и Александровке.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Александр: «На 11:00 на Каргиле в сторону Украины. 200 авто – обычная очередь, 80 – льготы. Под навесом около 100 человек»;

Денис: «11:10. Каргил – в Украину: пеших много, автобусов много, льготки – до подъема, обычка – на мосту».

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»)::

Андрей: «10:30. Горловка. 3 часа без движения, приехали пацаны на джипах – наверное инкассаторы... Очередь на выезд из ДНР – около 200 машин, стоим без движения... Это машин до полиции, у полиции еще 30 авто, и 140 между полицией и КПП, сегодня ехать уже нет смысла...»;

Андрей: «11:10. Горловка. Стоим 4 часа без движения! Вношу конкретное предложение: сделать для супер льготников и перевозчиков цены выше и на каждом КПП отдельное окно и оббить его бархатом и сусальным золотом, а для нас – колхозников – обычное и пропускать одновременно... У кого есть возможность, доведите до Дениски... Сил больше нет на жаре чахнуть...»;

Мария: «12:15. По пешей очереди. В сторону Украины – полная сетка, в Горловку – больше половины»;

Денис: «13:10. Горловка – в сторону Украины. Все прекрасно: 4 часа в очереди, проехали. На перевозчике. И это считай мигом. Ровно столько, сколько и в Горловку неделю назад. Стабильность».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Шура: «10:55. Еленовка. Приехал в 6:00, сейчас машин 10 до третьего туалета.... Пропускают по 3-4 машины с основной очереди»;

Николай: «11:20. Новотроицк – в обе стороны на проверку. Еленовка в сторону Новотроицка – очередь до поворота, на Донецк – до сигаретного ларька»;

Инна: «В 12:00 на Еленовке в Донецк – очередь до сигаретного + половина льгота. В Украину – очередь за поворот, льгота – до деревенского, пускают в один ряд, по сколько – не считала, но не по много»;

Шура: «12:40. Попа на Еленовке, приехал около 6:00, сейчас – на 3-м туалете, впереди машин 60... Пропускают по 3-4 машины».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Максим: «10:50. Прошли Октябрь в сторону Пищевика за 2 часа по льготной очереди. Пропускают по 5 авто с основной очереди плюс 2 из льготной. Каких-то задержек в процессе оформления не заметно – если меньше пассажиров, то быстрее, больше – дольше. Бусы идут в отдельную сторону от легковых. На Пищевике – 30 авто»;

Евгений: «11:50. Гнутово в Донецк чуть-чуть за поворотом»;

Маша: «14:00. Итак, проехали Гнутово.. Общая очередь – машин много, хвост огромный. Льгота – машин 25. Но пропускают быстро относительно, каждые 15 минут по 7-10 машин общей очереди+2 льготы. Но из донецка уже ехать не стоит – думаю, не успеете, машин очень и очень много (. Но можете рискнуть, если по льготной. В очередь встали в 11:00, мы в льготе ровно 2 часа простояли, были 15-е»;

Сергей: «14:30. Гнутово: основная очередь – магазинчмк, льгота – 15авто».

Денис, пытающийся выехать из «ДНР» через КПП «Александровка», зафиксировал очередь по состоянию на 09:50.

«Звиздец... Спасибо большое!», – отреагировала на увиденное Ольга.

Как сообщалось ранее, сегодня с утра, 15 июня, наиболее сложная ситуация по пересечению линии разграничения отмечается со стороны «ДНР» на контрольно-пропускных пунктах в Еленовке и Александровке. Желающим предлагают проехать линию разграничения за взятку, озвучивая таксу.

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