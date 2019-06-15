Освобождение Мариуполя может стать уроком для Донбасса, – Волкер. Новости

Пример Мариуполя может стать уроком для Донбасса. Об этом специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер написал сегодня, 15 июня в Twitter, сообщает Gazeta.ua

Мир придет на Донбасс тогда, когда российские силы уйдут из него. «5 лет назад защитники освободили Мариуполь, который с тех пор остается мирным. Кроме случаев, когда российские войска обстреливали его, убивая десятки людей. Урок для Донбасса – мир начинается тогда, когда российские силы идут оттуда», – написал Волкер.

Ранее сообщалось, что сегодня, 15 июня, в столице Приазовья проходит фестиваль «Свободный Мариуполь», посвященный пятой годовщине освобождения города.