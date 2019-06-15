Зеленский в Мариуполе пообещал инвестиционные вливания в инфраструктуру (Фото). Новости

В ближайшее время в инфраструктуру Донбасса должны быть направлены серьезные иностранные инвестиции. Об этом сегодня, 15 июня, заявил президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Мариуполе (Донецкая обл.), где он посетил мультихаб Spalah для общения с прогрессивной молодежью и представителями бизнеса, сообщает пресс-служба главы государства.

«В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», – сказал президент Украины.

Глава государства посмотрел презентацию программы развития малого и среднего предпринимательства города.

Зеленский отметил, что малый и средний бизнес – это «кровь для организма страны». «Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать», – сказал он.

Президент также подчеркнул важность реформы правоохранительных органов. «Главная цель – "государство в смартфоне", чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что сейчас готовятся реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса.

Также президент пообщался со слушателями ИТ-курса Beetroot Academy.