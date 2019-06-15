В Луганской области через подпольный трубопровод качали бензин из России (Фото). Новости

В одном из поселков Новопсковского района Луганской области обнаружен незаконный подземный трубопровод для перекачки бензина. Об этом сегодня, 15 июня, сообщили в пресс-центре СБУ.

Уточняется, что через трубу качали топливо из России в Украину. Трубопровод выходил во двор частного дома, откуда злоумышленники транспортировали топливо на территорию бывшего госпредприятия.

Для продажи топлива они заключали фиктивные договора с предприятиями и реализовывали его фермерским хозяйствам в Луганской области.

Во время обысков оперативники нашли оборудование для перекачки горюче-смазочных материалов, цистерну на 25 кубометров, 15 тыс. л дизтоплива.

По предварительной оценке, стоимость изъятого товара – 500 тыс. грн.

Незаконный трубопровод демонтирован. «В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 204 Уголовного Кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности. Мероприятия по разоблачению и блокировки незаконных действий проводились совместно с представителями ГФС», – говорится в сообщении.