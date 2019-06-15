В Мариуполе открыли Центр разминирования, где будут задействованы роботы. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский в Мариуполе (Донецкая обл.) принял участие в открытии Центра разминирования ГСЧС Украины. Об этом сегодня, 15 июня, сообщила пресс-служба главы государства.

Для Центра, кроме современного оборудования, закуплены роботы, которые будут помогать с разминированием, чтобы сохранить жизни людей.

Сейчас на территории подконтрольного украинской власти Донбасса заминировано 7 тыс. кв. км.

Глава государства осмотрел медико-санитарную часть Центра, а также части пиротехнических работ и гуманитарного разминирования. «Сейчас у нас война, и мы все хотим, чтобы она закончилась. Мы понимаем, что на вас – очень серьезная миссия, серьезная ответственность. Мы обязательно вернем наши территории, потому что Украина у нас едина. Разминирование будет продолжаться. Тысячи гектаров ждут вас. Я вам всем желаю успеха, берегите себя», – сказал президент.

Владимир Зеленский также осмотрел автомобили пожарной службы Мариуполя.

В зале управления информацией президент принял участие в прямом включении из села Бердянское, где работники ГСЧС восстанавливают дома, пострадавшие от артиллерийских обстрелов. «Я увидел самое главное – особое отношение к человеку в Центре разминирования. Это не только высокое техническое состояние, это условия жизнедеятельности», – отметил Владимир Зеленский.

Также президент осмотрел специальную технику подразделений ГСЧС и ознакомился с работой пиротехнического расчета.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Мариуполе, где он посетил мультихаб Spalah для общения с прогрессивной молодежью и представителями бизнеса, заявил, что в ближайшее время в инфраструктуру Донбасса должны быть направлены серьезные иностранные инвестиции.