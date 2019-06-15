Через КПВВ на Донбассе пытались провезти младенца по поддельным документам. Новости

На КПВВ «Майорское» пограничники Краматорского отряда предотвратили попытку вывоза ребенка на временно неподконтрольную украинской власти территорию по поддельному поручению от отца. Об этом сегодня, 15 июня, сообщили в Госпогранслужбе.

«Гражданка Украины, которая направлялась на неподконтрольную территорию с младенцем 2019 года рождения, предоставила на контроль нотариально заверенное соглашение от отца ребенка. Однако правоохранители выяснили, что на момент выдачи документа отец ребенка находился за пределами контролируемой Украины территории», – говорится в сообщении.

Об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 358 УК «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов», сообщили сотрудникам Национальной полиции.

Продолжаются мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела.