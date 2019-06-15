В столице задержан гастролер-клофелинщик из Донецкой области (Фото). Новости

В столице задержан злоумышленник, который предлагал людям слабоалкогольные напитки, в которые подсыпал лекарственное вещество. Один из пострадавших потерял сознание, а фигурант, воспользовавшись ситуацией, обокрал его. Об этом сегодня, 15 июня, сообщила пресс-служба МВД Украины.

В частности, происшествие случилось на Майдане Незалежности. Злоумышленник подошел к мужчине, который сидел на скамейке, и предложил ему выпить. У фигуранта с собой было несколько бутылок слабоалкогольного напитка, в которые он уже подсыпал лекарственный препарат. Пострадавший согласился, а затем к их компании присоединилась еще и женщина.

Через несколько минут после угощения 34-летний мужчина начал терять сознание. Злоумышленник начал якобы помогать ему дойти до остановки общественного транспорта, но, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, обокрал его. Именно в это время сотрудники управления уголовного розыска полиции Киева отрабатывали центральную часть города и заметили подозрительное поведение фигуранта. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Пострадавших госпитализировали и оказали квалифицированную медицинскую помощь. Жизни и здоровью женщины пока ничего не угрожает, а мужчина до сих пор находится в больнице.

Установлено, что задержанному - 28 лет, в столицу приехал из Донецкой области. Известно, что ранее он уже был судим за совершение аналогичных уголовных правонарушений на территории другого региона.

«Сведения о событии внесены следователями Шевченковского управления полиции в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации, предусмотренной ч.1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до семи лет заключения. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Также полицейские проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы и других областей», – говорится в сообщении.