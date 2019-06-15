В США хотят поставлять Украине зенитные ракеты . Новости

В конгрессе США внесли поправку к закону о финансировании Министерства обороны США, которая может позволить поставлять ракеты Украине. Инициаторы поправки - ведущие законодателей комитета Палаты представителей по международным делам демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол, сообщает со ссылкой на Defense Express «Gazeta.ua».

По мнению бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, это логический следующий шаг после решения США поставлять ракеты Javelin украинским вооруженным силам. «Не думаю, что это породит больше проблем, чем появление ракет Javelin», – заявил Пайфер, который сейчас является научным сотрудником Института международных исследований Фримана-Спогли при Стэнфордском университете.

Пайфер также отметил, что для ПЗРК пока не найдется немедленного боевого применения, поскольку российские военные самолеты не использовались в конфликте. Однако обе стороны конфликта широко используют беспилотники.

Инициатива является частью более широких усилий Конгресса по усилению военной поддержки Украины. Два отдельных законопроекта, которые находятся на рассмотрении в палате представителей и сенате, предусматривают предоставление Украине ежегодной военной помощи в размере до $ 300 млн – больше, чем в предыдущие годы.