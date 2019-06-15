Подводное разминирование и задержание нарушителя: Что увидел Зеленский в Мариуполе. Новости

Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его рабочей поездки в Мариуполь (Донецкая обл.) продемонстрировали, как происходит подводное разминирование в акватории Азовского моря. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-служба главы государства.

Также на палубе судна «Капитан Чусов» президент посмотрел показательные занятия морских подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, саперов, водолазов подводного разминирования. Подразделения отработали обучение по задержанию судна-нарушителя с применением вертолета Нацгвардии, кораблей морской охраны.

Также подразделения осуществили безпарашутное десантирование в Азовское море.

Кроме того, глава государства осмотрел катера ГСЧС и отряда морской охраны.

Владимир Зеленский ознакомился с образцами техники и формы одежды для подразделений морской охраны специального назначения.