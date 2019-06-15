Есть план, как заставить РФ выполнить решение Морского трибунала ООН, – Зеркаль. Новости

До 25 июня 2019 года РФ должна отчитаться о выполнении решения Международного трибунала по морскому праву по освобождению украинских моряков и кораблей, и Украина имеет план, как заставить РФ выполнить это решение. Об этом рассказала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, в интервью «Укринформу».

«Мы работаем над реализацией именно приказа Международного морского трибунала по нашим морякам. И я думаю, что в ближайшем будущем вы увидите, как мы его будем реализовывать на площадках ООН», – подчеркнула Зеркаль.

Она также отметила, что МИД направило обращение к России с вопросом о том, когда Украина может забрать моряков и корабли. «Ответа нет. 25 июня они должны предоставить отчет о том, как они выполнили этот приказ, а дальше у нас уже есть план, как обеспечить дальнейшее давление для того, чтобы они выполнили этот приказ. Но пока я об этом говорить не буду», – сказала замминистра.

Ранее сообщалось, что российские власти очень активно и жестко пытались доказать в Международном трибунале ООН по морскому праву, что ситуация в Керченском проливе, когда были захвачены в плен украинские моряки и военные корабли, не является вооруженным конфликтом.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

В связи с обострением ситуации с 26 ноября по 26 декабря в 10-ти областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.

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