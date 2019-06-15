В «ЛНР» «общественница» брала взятки за налаживание контактов в РФ. Новости

В «ЛНР» арестована руководитель одной из местных общественных организаций, которая была «уполномоченным представителем интересов ЛНР по сбору средств и поставкам гуманитарной помощи». Об этом сообщило «МВД ЛНР».

Уточняется, что арестованная, 1970 года рождения, возглавляла организацию с 2015 года.

Женщину обвиняют в получении взятки в размере 350 тыс. руб. (143 тыс.442 грн. по местному курсу). Сообщается, что она предлагала местным предпринимателям членство в организации и участие в конференциях на территории РФ с целью налаживания контактов для развития бизнеса. «За оговоренную сумму выдавался членский билет, который по словам задержанной, предоставлял некие гарантии неприкосновенности. Также было обещано официальное трудоустройство, которое якобы давало возможность участвовать в конференциях РФ», – говорится в сообщении.