Зеленский поблагодарил жителей Мариуполя за то, что сохранили город (Видео). Новости

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Мариуполя (Донецкая обл.) с пятой годовщиной освобождения города от незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

«Вы - свободные, вы настоящие украинцы! Я благодарю вас, что вы сохранили Мариуполь. Мариуполь - это Украина!», – отметил президент Украины в своем высуплении.

Также он выразил свою благодарность воинам-добровольцам и почтил память погибших минутой молчания. Кроме того, президент пообщался с местными жителями и посетил ярмарку, где купил игрушки для своих детей.