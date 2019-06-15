Выиграл грант: В Селидово появилась доставка еды на электромопедах. Новости

Предприниматель из Селидово (Донецкая обл.) Сергей Соколенко был владельцем кафе в развлекательном торговом центре. Но недавно променял его на доставку еды на електромопедах.

«Мое кафе находилось в детском развлекательном центре. Доставка пиццы и суши работала параллельно с кафе. Часто бывало, что с понедельника по четверг кафе пустовало: только вечером сидели несколько посетителей, а в то время доставка работала целый день. И когда процент заказов на вынос стал слишком большим, просто решили, что платить высокую аренду за большие площади кафе нерентабельно», – рассказывает Сергей.

Поэтому нашли новое помещение, закупили более профессиональное оборудование и начали работать чисто на доставку. Сергей специально ездил в Киев, чтобы посмотреть, как в столице работают Glovo и Uber Eats. «В январе я отправился на грантовую программу от USAID, написал бизнес-план, затем в конце марта мне сообщили о том, что предоставят средства на приобретение скутеров», – вспоминает мужчина.

Для такого маленького города это новинка. Местные жители в восторге от нововведения. «Мы постоянно думаем над тем, как улучшить свой сервис. И пока выгодно выделяемся на фоне наших конкурентов. Вряд ли получим от этого какой-то доход, но на самом деле это не имеет значения: вопрос удобства наших клиентов для нас – на первом месте», – резюмирует Сергей.

Источник: «ШоТам»