В «ДНР»: В Горловке мужчина погиб при жутких обстоятельствах (Фото). Новости

В неподконтрольной украинской власти Горловке в районе Пятовского ставка произошло чрезвычайное происшествие – мужчина подорвался на взрывном устройстве с травматическим отрывом головы. Об этом сегодня, 15 июня, сообщил «глава администрации» города Иван Приходько в соцсетях.

«В районе Пятовского ставка погиб горловчанин. МЧС: информация о погибшем – Бобков Владимир Владимирович, 20.02.1980 г. Диагноз – травматический отрыв головы в районе нижней челюсти, травматический отрыв кисти правой руки. На данный момент обстоятельства и взрывное устройство устанавливаются. По информации от друзей,с которыми он был на ставке – Бобков В.В. отошел от компании в кусты, откуда потом был взрыв», – говорится в сообщении.