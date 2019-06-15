В Северодонецке хотят обустроить «Спортивный городок». Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) планируют построить спортивный городок на базе комплексной детско-юношеской спортивной школы №1. Об этом сообщила пресс-служба горсовета Северодонецка.

По этой теме в городском совете состоялась рабочая встреча с руководителем и представителями регионального офиса Проекта USAID «Демократическое управление в Восточной Украине».

Благодаря инициативе директора спортшколы №1 Эдуарда Чеботарева, его проект по обустройству спортивной площадки уличными тренажерами нашел поддержку, и за средства проекта USAID «Демократическое управление в Восточной Украине» будет приобретено оборудование.

Работы по проектированию, обустройству территории и монтажа тренажеров берет на себя городской совет.

Также благодаря реализации проекта «Спортивный городок», будет дополнительно установлено 15 уличных тренажеров, что позволит не только более 300-м юным спортсменам повышать физическую подготовку, но и жителям города.

В случае успешной реализации проекта уже в сентябре-октябре «Спортивный городок» примет своих первых посетителей.