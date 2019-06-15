Новые парламентские конфигурации: Ляшко – спикер, Смешко – премьер, Мураев – со «Слугой народа» (Видео). Новости

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко планирует быть не просто депутатом, а спикером Верховной Рады. Лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко не против стать премьер-министром. А первый номер в списке партии «Оппозиционный блок» Евгений Мураев готов к коалиции с президентской партией «Слуга народа». Об этом они заявили в программе «Главная тема: Выбор» телеканала «Украина».

В своем спиче Олег Ляшко акцентирует – украинцы устали от бездействия, прежде всего, бездействия парламента. Поэтому почти своим долгом считает реформирование Рады. И утверждает, что если займет пост спикера, искоренит кнопкодавство, дисциплинирует парламентариев и уменьшит их количество до 250-ти.

«Люди, когда смотрят как не работает парламент, народ это бесит, я заставлю их работать. Спикер парламента Ляшко обеспечит баланс властей, независимость парламента от любого президента», – заявил он.

Рост рейтинга Радикальной партии, о чем свидетельствуют последние соцопросы, Ляшко объясняет своей непреклонностью. Мол, он не единственный открыто и постоянно защищает права малообеспеченных и имеет принципиальную позицию относительно рынка земли. «Землю нельзя продавать иностранцам по одной причин: потому что у украинских крестьян нет денег купить эту землю. Вместо продажи земли мы предлагаем альтернативу – восстановление агроперероботки», – пояснил он.

Ляшко отмечает, что в новом парламенте точно не готов к коалиции с теми, кто будет пытаться продать землю. Сам же ведет в Верховную Раду профессиональную команду экономистов и юристов, ее ярко дополняют руководители громад со всей Украины, которые на местах готовы менять ситуацию к лучшему.

«Благосостояние украинцев должно быть приоритетом для президента, для будущего парламента, для будущего парламентского большинства», – резюмировал лидер «радикалов».

Если Ляшко – спикер, Смешко – премьер. Слухи об амбициях экс-главы СБУ возглавить Кабинет министров ходили всю неделю. Игорь Смешко говорит, что такого не заявлял, сказал только, что управлять экономикой – это управлять людьми, а в людях он разбирается. Но если должность предложат – согласится.

«Если мне предложат возглавить правительство во время войны, во время катастрофического обеднения населения, разрухи правоохранительной системы – я приму это предложение», – заявил лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко.

О своих приоритетах в парламенте уверяет, что будет бороться за повышение благосостояния украинцев. «Внешняя и внутренняя безопасность, восстановление уважения к Конституции, законам Украины, также преодоление катастрофической бедности, которая разрушает основы демократии нашей страны, и является главной угрозой нашего дальнейшего существования, с таким врагом, который стоит у нас на границах», – сказал он.

Для этого Смешко готов создавать коалицию со всеми, кто не предаст интересов государства.

Евгений Мураев – лидер партии «Наши» и первый номер в списке «Оппозиционного блока» – заявляет, что готов к коалиции в парламенте с партией «Слуга народа». «Я еще не понимаю с чем слугу народа "едят", извините за фольклор. Но если это будет конструктивная политическая сила, то мы предлагаем – и свои наработки, и свои мозги», – сказал он.

А «наработок и мозгов», уверяет Мураев, хватает. И это качественно отличает их политсилу от других. По его словам, другие оппозиционеры только декларируют новые подходы, на самом деле работают с представителями старой власти, по-старинке.

«Оппозиционная платформа "За життя" имеет программу, написанную мной, но у них только декларативная часть. У нас же под каждым пунктом программы есть соответствующий закон, сотни законов, вокруг которых можно вести профессиональную дискуссию, и смоделировать ту модель будущей Украины, которую мы хотим имплементировать, войдя в этот парламент», – акцентировал лидер партии «Наши».

Он подчеркивает, что важное отличие их объединенной оппозиционной силы (Оппоблок объединил 5 партий), что в их списке львиная доля руководителей крупных промышленных предприятий и мэров. «Включая мэров и глав объединенных территориальных громад – их порядка 70-ти», – уточнил Мураев.

Он убежден, что такое объединение будет иметь успех, ведь степень поддержки этих людей на местах – на уровне 60-70%.