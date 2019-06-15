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В Краматорске появились «Добрые соседи». Новости

В Краматорске появились «Добрые соседи»

15.06.19 23:39dnews.dn.uaНовости

Фото: Скриншот видео «Шотам»

В Краматорске (Донецкая обл.) волонтеры начали инициативу «Добрый сосед», чтобы развить навыки добрососедства  обустраивали места для отдыха во дворах многоэтажек, где люди могли бы собраться вместе.

Чуть позже решили помогать людям, которые не могут самостоятельно сделать ремонт. В первую очередь  одиноким, многодетным. За время проекта помогли 17 семьям. В команде социального проекта  три человека, в случае необходимости привлекаются местные волонтеры.

«Мы выполняем разную работу - окна вставляем, пол меняем, новые простенки сводим, клеим обои. Люди благодарны за это, ведь те, к кому мы приходим, самостоятельно это не сделают, а нанять работников - денег нет», рассказал координатор проекта «Добрый сосед» Евгений Бойко.

Деньги на эти работы волонтеры получают от Львовского образовательного фонда.

Максимальная сумма для ремонта в одной семье 10 тыс. грн.

Источник: «ШоТам»

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