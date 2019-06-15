В Краматорске появились «Добрые соседи». Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) волонтеры начали инициативу «Добрый сосед», чтобы развить навыки добрососедства – обустраивали места для отдыха во дворах многоэтажек, где люди могли бы собраться вместе.

Чуть позже решили помогать людям, которые не могут самостоятельно сделать ремонт. В первую очередь – одиноким, многодетным. За время проекта помогли 17 семьям. В команде социального проекта – три человека, в случае необходимости привлекаются местные волонтеры.

«Мы выполняем разную работу - окна вставляем, пол меняем, новые простенки сводим, клеим обои. Люди благодарны за это, ведь те, к кому мы приходим, самостоятельно это не сделают, а нанять работников - денег нет», – рассказал координатор проекта «Добрый сосед» Евгений Бойко.

Деньги на эти работы волонтеры получают от Львовского образовательного фонда.

Максимальная сумма для ремонта в одной семье – 10 тыс. грн.

Источник: «ШоТам»