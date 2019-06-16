Жена не перенесла войну: В Курахово врач превратил в музей отделение горбольницы (Фото). Новости

В городской больнице Курахово (Донецкая обл.) терапевтическое отделение превратилось в музей: десятки картин, миниатюрные скульптуры и витражи вместо оконных стекол. Автор идеи –заведующий данным отделением Вадим Кирицев. Он считает, что оформление отделения не менее важно, чем правильное лечение.

«Никем, кроме врача, я себя не мыслил, мои родители врачи, жена, дети мои – все медики», – рассказал о себе Кирицев.

Ранее он работал в Красногоровке, а когда в родной город пришла война – ему пришлось выехать, однако жена доктора пережить этого не смогла.

Перенести боль утраты мужчине помогли краски и кисть. За мольбертом он каждый день проводит по несколько часов. На его счету сотни работ – от натюрмортов до портретов.

«Когда вы пишете – вы отдаете картине свою энергетику, а картина будет отдавать энергетику зрителю. Что в нее заложил художник, то и получится», – пояснил он.

Терапевтическе отделение теперь украшают несколько десятков картин. Пациенты – удивляются, а врачи – гордятся.

«Чувствуешь себя как дома, как будто бы одна семья», – призналась пациентка больницы Лидия Мерлушкина.

«Это не типично для больницы. Обычно в больницах все серое, а тут – картины!» – добавила врач-интерн Анна Павленко.

Вадим Геннадьевич уверяет, что подобное окружение способствует скорейшему выздоровлению пациентов. «Вокруг должно быть красиво, чисто, спокойно, доброжелательно», – отметил мужчина.

Заведующий отделением – активный участник проектов ДТЭК «Община своими руками», и в прошлом году выиграл грант на оборудование кабинета для повышения квалификации персонала. «Уже 6 лет у нас отсутствует большой "красный уголок", где мы раньше собирались, проводили конференции, семинары. И получилось так, что мы и победили в этом проекте, и получили вот такое красивое помещение», – объяснила главная медсестра Кураховской больницы.

В помещении заменили окна и двери. Приобрели для него светильники, офисную мебель и принтер. Тут уже провели четыре конференции областного уровня.

«Община своими руками» – партнерский проект ДТЭК, который помогает людям сделать свои города лучше. Украинцы предлагают идеи, а компания предоставляет гранты. За 7 лет было внедрено около 2 тыс. разных проектов.

«Медицина – это одно из пяти направлений реализации программ социального партнерства компании ДТЭК. Компания старается инвестировать деньги именно в те больницы, где мы видим отклик, где мы видим, что действительно люди нуждаются в этой помощи», – рассказала Виктория Гриб, руководитель направления стабильного развития «ДТЭК Энерго».

Сам Вадим Геннадьевич признался, что на достигнутом останавливаться не планирует. Впереди – очередной этап проекта внедрения комфортной зоны отдыха для врачей и пациентов.

По материалам телеканала «Украина»