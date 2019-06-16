Сводка из зоны ООС за 15 июня: Версии сторон конфликта. Новости

Вчера, 15 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 4 раза – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» (Донецкая обл.) противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- 2 раза поселок Лебединское – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- 4 раза на окраине города Авдеевка – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия;
- пгт Новотроицкое – стрелковое оружие;
- город Красногоровка – крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие;
- 3 раза поселок Водяное – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Верхнеторецкого – из противотанкового гранатомета;
- в районе поселка Пески – из 82 мм гранатомета и противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» (Донецкая и Луганская обл.) украинские позиции были обстреляны 8 раз:
- вблизи поселка Зайцево – автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;
- поселок Травневое – минометы калибра 82 мм, автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
- 4 раза в Станице Луганской – гранатометы различных систем, стрелковое оружие;
- поселок Новолуганское – из автоматических гранатометов;
- окраина поселка Крымское – гранатометы различных систем, стрелковое оружие.
За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет. «На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям», – констатировали в пресс-службе.
«По данным разведки, 15 июня один оккупант был уничтожен», – добавили в штабе ООС.
Сегодня, 16 июня, с начала суток противник обстрелял украинские позиции 3 раза – дважды в районе Водяного, и один раз на окраине Крымского.
За текущие сутки один военнослужащий ВСУ получил ранения.
В «ЛНР» заверяют, что за вчерашние сутки их позиции были обстреляны 4 раза. Обстрелам подверглись районы Первомайска, пгт Фрунзе и сел Смелое и Калиново-Борщеватое. «Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного», – говорится в сообщении представителей «республики».
В «ДНР» говорят об обстреле 15 июня поселка Спартак на окраине Донецка. Отмечается, что под огонь попал водовод в селе.
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