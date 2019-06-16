Сводка из зоны ООС за 15 июня: Версии сторон конфликта. Новости

Вчера, 15 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 4 раза – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» (Донецкая обл.) противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

2 раза поселок Лебединское – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

4 раза на окраине города Авдеевка – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия;

пгт Новотроицкое – стрелковое оружие;

город Красногоровка – крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие;

3 раза поселок Водяное – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Верхнеторецкого – из противотанкового гранатомета;

в районе поселка Пески – из 82 мм гранатомета и противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» (Донецкая и Луганская обл.) украинские позиции были обстреляны 8 раз:

вблизи поселка Зайцево – автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;

поселок Травневое – минометы калибра 82 мм, автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

4 раза в Станице Луганской – гранатометы различных систем, стрелковое оружие;

поселок Новолуганское – из автоматических гранатометов;

окраина поселка Крымское – гранатометы различных систем, стрелковое оружие.

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет. «На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям», – констатировали в пресс-службе.

«По данным разведки, 15 июня один оккупант был уничтожен», – добавили в штабе ООС.

Сегодня, 16 июня, с начала суток противник обстрелял украинские позиции 3 раза – дважды в районе Водяного, и один раз на окраине Крымского.

За текущие сутки один военнослужащий ВСУ получил ранения.

В «ЛНР» заверяют, что за вчерашние сутки их позиции были обстреляны 4 раза. Обстрелам подверглись районы Первомайска, пгт Фрунзе и сел Смелое и Калиново-Борщеватое. «Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного», – говорится в сообщении представителей «республики».

В «ДНР» говорят об обстреле 15 июня поселка Спартак на окраине Донецка. Отмечается, что под огонь попал водовод в селе.