Уже 58: В Ростовской области продолжают выдавать российские паспорта жителям «ДНР». Новости

В субботу, 15 июня, в Ростовской области РФ российские паспорта получили еще 24 жителя «ДНР». Об этом сообщает «миграционная служба ДНР».

«В селе Покровское Ростовской области в отделе по вопросам миграции министерства внутренних дел РФ состоялась очередная выдача российских паспортов жителям ДНР. Гражданами России стали 24 жителя республики», – говорится в сообщении.

В «ЛНР» о новой партии выданных российских паспортов не сообщают.

Как сообщалось ранее, для выдачи российских паспортов жителям обеих «республик» в Ростовской области РФ были созданы два пункта: в городе Новошахтинске – для «ЛНР», в селе Покровское – для «ДНР». Паспорта начали выдавать 14 июня, в этот день их получили первые 34 жителя «ДНР», а также около 30 жителей «ЛНР».

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