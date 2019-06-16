Переселенцы на Донетчине: В каких городах в основном регистрируются ВПЛ. Новости

В Донецкой области по состоянию на 13 июня официально зарегистрировано 488 231 внутренне перемещенное лицо (ВПЛ).
«По состоянию на 13.06.2019 на территории Донецкой области учтено 411 661 семей и 488 231 лицо, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 104 755;
- дети – 62 788;
- лица с инвалидностью – 17 241;
- пенсионеры – 303 447.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 318 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 50 819;
- Краматорск – 47 638;
- Славянск – 38 001;
- Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 571;
- Константиновка – 22 778;
- Марьинский район – 19 731;
- Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 116;
- Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 794;
- Селидово – 15 623.
Напомним, что в Украине по состоянию на 10 июня учтены 1 млн 383 тыс. 700 переселенцев из Донбасса и Крыма.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации
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