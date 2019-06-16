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Переселенцы на Донетчине: В каких городах в основном регистрируются ВПЛ. Новости

Переселенцы на Донетчине: В каких городах в основном регистрируются ВПЛ

ДН

16.06.19 12:43dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Донецкой области по состоянию на 13 июня официально зарегистрировано 488 231 внутренне перемещенное лицо (ВПЛ).

«По состоянию на 13.06.2019 на территории Донецкой области учтено 411 661 семей и 488 231 лицо, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

  • лица трудоспособного возраста – 104 755;
  • дети – 62 788;
  • лица с инвалидностью – 17 241;
  • пенсионеры – 303 447.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 318 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

  • Волновахский район – 50 819;
  • Краматорск – 47 638;
  • Славянск – 38 001;
  • Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 571;
  • Константиновка – 22 778;
  • Марьинский район – 19 731;
  • Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 116;
  • Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 794;
  • Селидово – 15 623.

Напомним, что в Украине по состоянию на 10 июня учтены 1 млн 383 тыс. 700 переселенцев из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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