«Тихие убийцы»: Новые данные о жертвах от мин на Донбассе (Инфографика). Новости

На Донбассе в мае 2019 года от мин и других взрывоопасных предметов погибли 7 человек, 18 – получили ранения. Об этом, ссылаясь на данные из открытых источников, сообщает пресс-служба Датского Совета по делам беженцев на странице организации в Facebook.

«Как это жить на минах? Каждый день проходить мимо "тихих убийц" по дороге в школу, на работу, к друзьям и родственникам? Знают жители Донецкой и Луганской областей. И вот уже шестой год каждый месяц мы считаем все новых и новых жертв этого соседства. В мае 2019 года от мин и взрывоопасных пережитков войны (ВПВ) 7 человек погибло, 18 ранено», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что всего с июня 2014 года 578 человек было убито и 1 172 ранено минами и взрывоопасными предметами.

Для увеличения – кликните на изображение

Для увеличения – кликните на изображение

Как сообщалось ранее, в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии разграничения около 16 тыс. кв. км содержат участки местности, несущие минную опасность для населения. Также сообщалось, что в Украине появилась информационная карта территорий Донбасса, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны.

Также сообщалось, что Украина относится к наиболее пострадавшим от мин и взрывоопасных предметов стран мира из-за длительного вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях.

Читайте также: