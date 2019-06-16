Разведение сил и средств у Станицы Луганской: Клименко рассказал о ситуации. Новости

Сегодня, 16 июня, незаконные вооруженные формирования (НВФ) в очередной раз обстреляли прифронтовую Станицу Луганскую. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

«Террористы "поздравили" станичан с Троицей четырьмя "фейерверками" из гранатометов и стрелкового оружия. Даже не знаю, как будут их представители в ТКГ рассказывать 19 июня в Минске, что украинцы снова сорвали разведение», – написал он.

По словам Клименко, украинские военные на провокации не отвечали.

Также Станица Луганская подверглась обстрелу днем ранее. «Хрупкая надежда на то, что разведение войск возможно, разрушена. Сегодня ночью Станицу Луганскую дважды обстреляли из гранатометов. Террористы продержались трое суток. Только вчера начальник штаба ВСУ Руслан Хомчак ознакомился с ситуацией на будущей "линии разведения", и убедился, что наши военные полностью готовы к этому процессу. Но, пожалуй, действительно, с террористами договариваться нельзя. Разведение войск снова сорвано. Посмотрим, какое решение будет принято 19 июня в Минске», – написал Клименко 15 июня.

Напомним, ранее Клименко сообщал, что 11 июня с 00:00 часов снова начался отсчет «режима тишины». Если он продлится ровно неделю, то 17 июня украинские войска в Станице Луганской будут отведены на один километр.

Как сообщалось ранее, при соблюдении всех необходимых условий, разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской начнется 10 июня. Если же продолжатся обстрелы, разведение автоматически будет перенесено. Позже стало известно, что разведение военных сил и средств у Станицы Луганской может состояться не раньше 16 июня.

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