ДТП на Донетчине: Мотоциклист сбил пешехода (Фото). Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) при пересечении проезжей части дороги на трассе водитель мотоцикла совершил наезд на 77-летнего мужчину. Об этом сообщает отдел коммуникации Дружковского отделения Краматорского отдела полиции Донецкой области.
Происшествие произошло 14 июня в 16:40. «По предварительным данным установлено, что в момент аварии пенсионер пересекал проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте. Не справившись с управлением двухколесного транспортного средства, 26-летний водитель мотоцикла "Хюндай" совершил наезд на пешехода», – говорится в сообщении.
В результате ДТП пешеход получил ушиб головного мозга, переломы ребер и голени. Водитель мотоцикла и его 21-летняя пассажирка получили ссадины лица, плеч и ног. Пешеход был госпитализирован в больницу, а мотоциклисту и его пассажирке оказана медицинская помощь на месте.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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