«Таможня Украины очень вялая»: Ситуация в пунктах пропуска утром 16 июня (Фото). Новости

Сегодня утром, 16 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 15 июня пассажиро-транспортный поток уменьшился по сравнению с предыдущим днем. Всего через КПВВ последовало 43,8 тыс. чел. и 5,2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9910 чел. и 1160 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9520 чел. и 1485 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8460 чел. и 1350 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 5160 чел. и 1205 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» (пеший проход) – 10765 чел.

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15/60;

КПВВ «Марьинка» – 10/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/40;

КПВВ «Гнутово» – 15/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Николай: «4:20. На Каргиле общая очередь – от начала моста (до съезда с трассы). Трудно сказать количество. Машин очень много, без остановки подъезжает льгота». Он также опубликовал фото данной очереди:

Влада «5:50. Приехали на Каргил в 4:45 перед нами – 170 машин и сейчас около 70 льготы»;

Елена: «Каргил, 6:37 – мы на спуске с моста, за нами хвост уходит за поворот развилки. Протяжка с утра машин на 7. Мы примерно 190-е (на мосту), за нами еще машин 40. Ночевало машин 100 было, я думаю»;

«Адепт»: «9:20. Каргил в Донецк – машин 60»;

Сергей: «9:45. Марьинка – сразу на заезд в Донецк».

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Анна: «6:00. Стою на блокпосту Майорск в Украину, 80 авто впереди, уже за полицией, перед полицией – машин 70 точно!»;

Приходько: «КПВВ "Горловка". По состоянию на 09.15 на пункте пропуска 190 автомобилей, 6 автобусов, до 120 человек пешей очереди»;

Андрей: «9:20. Горловка в Украину – очередь до нуля около 130 машин, далее – 95 - 110. Протяжки по 6 машин 20 минут».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Анна: «Еленовка. На 6:00 очередь – до церкви»;

Влад: «7:30. Новотроицк на Донецк – машин 15-20»;

«Арт»: «8:20. На Еленовке очередь – до церкви, еле двигается очередь»;

Влад: «8:30. Еленовка на Донецк: льготы – 11, простая очередь – машин 30-40. Пускают по 6 машин – по 3 авто из каждой очереди. Нулевой в Украину – машин 40. Новотроицк на Донецк – сегодня хорошо проверяют»;

Любовь: «8:45. Еленовка в Украину: машин – до церкви, с утра пропускали по 40 авто (перевозчиков). Проехали быстро. Из Украины очереди нет. Но таможня Украины очень вялая»;

Влад: «9:11. Еленовка в Украину – хвост за поворот и работают медленно. Мы на Донецк уже пару протяжек сделали, а в Украину еще стоят».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Марина: «9:20. Октябрь в Украину – 30 машин».

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