Мэр прифронтовой Авдеевки идет в нардепы по Западной Украине. Новости

Глава военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин баллотируется в Верховную Раду. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Малыхин отметил, что он как кандидат уже официально зарегистрирован Центральной избирательной комиссией. «Отныне я – официально зарегистрированный кандидат в депутаты Верховной Рады Украины по одномандатному избирательному округу №121 (Дрогобыч, Трускавец, Борислав). Самовыдвиженец (и это важно для меня)», – написал он.

В качестве мотивов идти в парламент глава ВГА указал, что «последние четыре года в корне изменили мою жизнь». «Никогда не думал, что моя служба проложит путь к местному самоуправлению. Особенно тогда, в бешеном 2014 году. Никогда не думал, что по поручению государства руководить городом, который только недавно освободили от оккупантов… Понял одну вещь. Мой ход мыслей и мое сознание очень изменили свой вектор за эти 4 года. Я увидел все изнутри, понял все процессы и проблемы. В том числе те, которые должны решаться точно не на местном уровне. А там, в парламенте», – пояснил он.

Отметим, что на сайте ЦИК уже опубликована информация о кандидате в нардепы Павле Малыхине. Здесь же указано, что он родился в Дрогобыче, чем и объясняется выбранный им округ. ЦИК зарегистрировала Малыхина 13 июня.

Как сообщалось ранее, о своем участии в выборах в Верховную Раду также заявили 8 мэров городов и поселковых голов Донецкой области.

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