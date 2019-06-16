Соль земли: Как выглядит внутри шахта предприятия «Артемсоль» (Фото). Новости

Масштабной добычей соли на Донбассе надеются пробиться на западные рынки после того, как Россия заблокировала ее импорт. Государственное предприятие «Артемсоль» в Донецкой области поставляет около 95% соли, которую потребляют украинцы, пишет «Радио Свобода».

Так, огромный солевой пласт под городом Соледар образовался после того, как древнее море в этом регионе высохло. По словам геологов, которые работают на шахте, с начала работ в 1881 году было добыто менее 5% соляного пласта.

Сейчас на шахте работает более 2800 человек.

В 2015 году, на фоне вооруженного конфликта на Донбассе, шахта потеряла примерно треть своего рынка, когда российские власти внезапно «прекратили» импорт соли из шахты «Артемсоль».

Помимо продажи соли как для пищевой, так и для тяжелой промышленности, шахта «Артемсоль» также приторговывает необычным солевым продуктом. Эти соляные блоки, которые продают за сумму в около 8 евро каждый, используют для «спелеокамер» – камер, построенных из соли, в которых пытаются воссоздать условия соляных шахт, как утверждают, полезные для здоровья.

Существует расхождение по поводу того, действительно ли вдыхание соляной пыли является чудодейственным лекарством от респираторных заболеваний. Но после того, как один польский врач заметил, что работники соляных шахт часто избегали заболеваний легких, характерных для других шахтеров, появилась индустрия «галотерапии».

Но большая часть соли продается как приправа к пище.

Фото: «Радио Свобода»

Как рассказал представитель компании, «Артемсоль» стремится прорваться на западные рынки. Сейчас разрабатывает такую упаковку, чтобы привлечь внимание западных покупателей.

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