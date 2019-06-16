Наблюдатели ОБСЕ в «ДНР» зафиксировали повреждения в домах, а в «ЛНР» – в школе и магазине. Новости

На протяжении 13-14 июня наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали последствия обстрелов – повреждения действующей школы и магазина в Золотом-5 (Михайловке), дома в Докучаевске и в двух квартирах жилого дома в Ясном. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

Так, 13 июня в «ЛНР» в поселке Золотое-5 (Михайловка) представители Миссии зафиксировали повреждения на 3-х окнах 4-этажного здания действующей школы на улице Мира. В частности, на 3-м этаже школы были свежие отверстия в двух окнах с двойным стеклопакетом, а также соответствующее отверстие в дверной раме и в стенной штукатурке коридора. На 2-м этаже свежее отверстие зафиксировано в одной из стекол окна с двойным стеклопакетом. Осколки стекла находились на земле под тремя поврежденными окнами.

По оценке наблюдателей, повреждения возникли в результате огня из стрелкового оружия. «Директор школы (женщина в возрасте около 50 лет) сообщила, что повреждения возникли ночью 13 июня. Ближайшие позиции вооруженных формирований расположены на расстоянии около 700 м к северу от школы», – уточняется в отчете.

В одноэтажном магазине в центре Золотого-5 члены патруля видели пулю, застрявшую в крыше. Продавщица (50 лет) рассказала, что обнаружила застрявшую в крыше пулю, когда пришла на работу утром 13 июня.

14 июня в «ДНР» в городе Докучаевске представители Миссии зафиксировали свежую пробоину на крыше одноэтажного дома ул. Тельмана, 19. «Определить, возникли ли повреждения недавно, а также тип примененного оружия и направление огня, не удалось. Жительница дома (60–69 лет) сообщила членам патруля Миссии, что ночью 13 июня она услышала шум из крыши, а позже тем утром обнаружила эту пробоину. 11 мая СММ уже фиксировала повреждения дома на этой улице», – отмечают в СММ ОБСЕ.

Также в «ДНР» в селе Ясное 14 июня на ул. Валовой, 9, команда Миссии видела свежую заполненную грунтом воронку в 3-х метрах от 2-этажного жилого дома и около 30 пробоин от осколков и камней на стене этого дома.

Наблюдатели также зафиксировали повреждения в двух квартирах этого дома. В первой квартире, расположенной на 2-м этаже, в окне отсутствовало стекло, рама была затянута бумагой и москитной сеткой. В стене напротив этого окна находилась пробоина от осколков.

Во второй квартире на 1-м этаже в двух окнах были свежие пробоины от осколков, в третьем – не было стекла, на стене также были многочисленные свежие пробоины. Жительница квартиры (60–69 лет) сообщила наблюдателям, что вечером 9 июня она со своей 7-летней внучкой была около дома, когда услышала взрывы, и они побежали прятаться в подвал.

По оценке СММ ОБСЕ, повреждения в обеих квартирах возникли вследствие попадания снаряда из вооружения неустановленного типа.