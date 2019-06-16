Жертвы от мин на Донбассе: В МинВОТ назвали количество за время войны. Новости

За период вооруженного конфликта на Донбассе от мин и взрывоопасных остатков войны (ВОВ) погибли по меньшей мере 977 гражданских лиц и 1 528 – получили ранения. Таковы данные Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ), сообщил глава ведомства Вадим Черныш, передает пресс-служба МинВОТ.

По его словам, на Донбассе заминированными остаются тысячи квадратных километров, разминирование может длиться десятилетиями, а постоянные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований усложняют эту ситуацию.

«Учитывая такую ​​ситуацию, первоочередной и неотложной задачей является осуществление мероприятий по предупреждению местного населения о загрязнении минами территории, маркировка этих территорий, проведение обучения, особенно для детей и юношества в учебных заведениях. На такие меры государство впервые выделило целевое финансирование в 2019 году в размере 5 млн грн и распорядителем этих средств является МинВОТ», – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отмечают, что «сегодня на государственном уровне единой целевой программы помощи жертвам от мин и ВОВ нет».

Напомним, что, по данным Датского Совета по делам беженцев, с июня 2014 года 578 человек было убито и 1 172 ранено минами и взрывоопасными предметами.

Как сообщалось ранее, в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии разграничения около 16 тыс. кв. км содержат участки местности, несущие минную опасность для населения. Также сообщалось, что в Украине появилась информационная карта территорий Донбасса, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны.

Также сообщалось, что Украина относится к наиболее пострадавшим от мин и взрывоопасных предметов стран мира из-за длительного вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях.

Читайте также: