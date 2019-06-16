В «ЛНР» на границе с Россией военные грузовики разгружали эшелоны, – ОБСЕ. Новости

Ночью 14 июня в «ЛНР» возле границы с Российской Федерацией были зафиксированы военные грузовики, курсировавшие в городе Суходольске между железнодорожной станцией и складом. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Отмечается, что ситуация происходила ночью в период между 01:01 и 02:42. Беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал военные грузовики, курсировавшие на протяжении 2,5 часов между главным зданием железнодорожной станции и складом, расположенном на территории станции.

Всего беспилотник зафиксировал 10 военных грузовиков:

2 грузовика были развернуты к вагону для загрузки и разгрузки, также там стояли 18 железнодорожных товарных вагонов;

8 грузовиков стояли перед главным зданием жд-станции.

«Этот БПЛА позже зафиксировал, как три из пяти военных грузовиков, стоящих на платформе, выезжали со станции и двигались в юго-западном направлении на расстояние примерно 1,3 км к огражденному объекту, где расположено большое складское помещение, приблизительно в 220 м к востоку от автодороги М04. После прибытия на объект 3 военных грузовика въехали на его территорию, груз из 2-х грузовиков выгрузили в складское помещение. В течение следующего часа на территорию объекта въехали еще 7 военных грузовиков, следовавших к погрузочной площадке. Примерно в то же время, после разгрузки, 2 вышеуказанных военных грузовика выехали из объекта и направились обратно к железнодорожной станции в Суходольске, проезжая мимо еще 5 военных грузовиков в районе этого объекта. Вскоре после этого БПЛА зафиксировал, как 4 военных грузовика выехали из станции и проследовали на юго-запад к вышеупомянутому складскому помещению», – описывается в отчете.

Наблюдатели уточняют, что железнодорожные пути данной жд-станции ведут к городу Молодогвардейск (Краснодонский район, в 35 км от Луганска) и к пункту «Изварино» на границе с Российской Федерацией.