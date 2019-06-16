Красота и пустота: Фотограф показала центральный рынок Донецка (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке центральный Крытый рынок пустует. Плюс в этой ситуации единственный – отсутствие как продавцов, так и покупателей позволяет без «перекрытия» фотографировать интерьер.

Дончанка Евгения Карпачева запечатлела рынок в будний день – во вторник, 11 июня.

«Вы знаете, что наш Крытый рынок был построен в 1961 году? Я с 2014 года как-то не заходила во внутрь, зная, что практически все продавцы переместились на улицу. Но сегодня решила зайти и запечатлеть внутреннюю красоту здания. Не начинайте говорить, что там нет людей, я была этому рада, иначе не смогла бы сделать такие снимки этого замечательного сооружения», – проанонсировала фото автор.

Евгения также объяснила наличие в здании «пляжных» зонтов у единичных торговцев: «От солнца, окна сверху, там очень жарко».

«Как на востоке!», – подчеркивает красоту архитектуры здания рынка дончанин Евгений.

Подписчики фотографа, вспоминая состояние «Крытого» в довоенные годы, удивляются, что нет людей:

Сергей: «А где люди?»;

Татьяна Р.: «Правда, что так безлюдно? Как жаль... Я там была последний раз в 1995 году»;

Татьяна М. «Красиво! Жаль, что нет никого. Город постепенно умирает… К сожалению, в Донецке умирает весь бизнес. За руководство города – вообще молчу».

«Думаю, дело не только в "оттоке" населения... Может не та внутренняя "политика" руководства, похоже у руля стоят не те... Малый бизнес "умирает"!!!», – считает Александр.

Иные дончане поясняют, что торговля в здании Крытого рынка активизируется преимущественно в выходные дни. А в будни здание преимущественно используется «как склад». «Зимой переезжает оптовый овощной рынок (с улицы), сейчас – кто-то хранит овощи до вечернего оптового рынка, цветы хранят, торгуют овощами, зеленью, соленьями, травами и специями, хозяйственно-кухонными мелочами. В мясной галерее – соответственно мясо, сало, колбаса, немного молочки (в соответствии с летними санитарными требованиями), рыба и морепродукты. Холодильники и морозильники есть, конечно. В куполе хоз- и продовольственные магазины, вино на разлив (из Краснодарского края), столовую сделали большую, комиссионный магазин, травы, соленья, зелень», – уточняет Павел.

Он также напоминает, что на «Крытый» с бульвара Пушкина (от дворца спорта «Шахтер») перевели антикварный рынок («Клуб коллекционеров»), который работает на рынке с пятницы по воскресенье.

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