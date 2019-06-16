Какая-то Северная Корея: В «ДНР» дети присягали «Юнармии» (Фото) . Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке 15 июня 126 детей и подростков приняли присягу участника «военно-патриотического» движения «Молодая гвардия – Юнармия».

В соцсетях тут же развернулись дискуссии по данному поводу. Большинство проводит параллели между «ДНР» и Северной Кореей:

Андрей: «Какая-то Северная Корея»;

Саша: «Это точно. Нищие, голодные, но с широкими улыбками»;

Михаил: «В Северной Корее еще не так жестко...»;

Владимир: «Боже! Ким Чен Ир перевернулся 2 раза»;

Светлана: «Это совок. Они делают, что умеют... Не зря же для Путина "самая великая катастрофа 20 века – это распад СССР"»;

Дмитрий: «Мне кажется, или мы медленно катимся к советам? (СССР)».

Многие взывают к родителям детей, вступивших в «юнармию». «Меня удивляет одно: как родителям не жаль своих детей? Зачем заставлять их участвовать в этом маразме? Люди, что с вами происходит?(((», – недоумевает дончанка Анастасия.

«Детей зачем трогаете?», – вторит Александр.

«Зачем детей в это ввязывать, зомбировать? Очередную партию солдат создают. С такими успехами война не скоро закончится. Нытье "нас не понимают… нас не слышат.. людей убивают" будет продолжать звучать как крокодильи слезы, ведь как раз все делается для войны. Сколько уже можно манипулировать, давить на жалость?! Сами не лучше киевских властей», – возмущена дончака Елена.

Традиционно были и противоположные мнения: сторонники «республики» акцентируют, что это правильная форма воспитания «патриотизма» и боевого духа. И что «пусть лучше так», чем с Украиной.

«На самом деле жаль эту молодежь. Ведь все равно со временем "русский мир" уйдет из Донбасса, как и перспективы на будущее этих ребят», – резюмирует Павел.

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