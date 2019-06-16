Попало более 100 снарядов: В Авдеевке ремонтируют «разукрашку» – один из символов войны (Фото). Новости

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) восстанавливают пострадавшую от обстрелов девятиэтажку, которая находится по адресу ул. Молодежная, 20. Высотка более известна как «разукрашка», так как панели покрашены в разные цвета, или «дом с лицом учительницы» (из-за знаменитого мурала).

Здание расположено в нескольких километрах от линии боевых действий, стоит ближе всех к Донецкому аэропорту и пострадало от обстрелов в 2014-2015 годах. «Наш дом находится первый, который смотрит на Донецк. Самый такой пострадавший. В него пришло более 100 снарядов. Самый последний снаряд пришел в 2016 году – 17 и 18 июля, когда погибли у нас здесь бабушка с внуком. Они были лица с инвалидностью. Это были первые и последние смерти в нашем доме», – рассказала местная активистка Анна.

Местные жители, проживающие в доме, обращались в разные организации, чтобы им помогли восстановить жилье. «В начале 2015 года мы начали писать в разные организации, в разные гуманитарные штабы, президенту Украины, в прокуратуру Донецкой области. Через время мне начали приходить письма с Краматорска, со Славянска с капитального строительства о том, что наш вопрос взят на рассмотрение и будут держать нас в курсе», – сказала Анна.

В 2019 году областная власть решилась выделить средства на ремонт. Сейчас проходят демонтажные работы. «В один прекрасный момент мне начали приходить ответы, что деньги выделены на восстановление нашего дома. Зашел подрядчик 10 мая, официально, они выиграли тендер и ребята приступили к работе», – говорит Анна.

По ее словам, на данный момент строители расчищают квартиры от мусора, снимают плиты, которые более разрушены и все это подготавливают к ремонтно-восстановительным работам.

Анна рада этому и просит мира, чтобы вся эта работа не пошла насмарку.

Как сообщалось ранее, в прифронтовой Авдеевке жители вынуждены возвращаться в разрушенный боевыми действиями дом по ул. Воробьева, 15, т.к. в Управлении труда и социальной защиты населения (УТСЗН) им отказывают в выплате адресной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Это легендарный дом в Авдеевке, который вместе с рядом стоящей «разукрашкой» выдержал десятки танковых ударов, и с крыши которого открывается панорамный вид на Донецк и Донецкий аэропорт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радіо Свобода Україна»

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