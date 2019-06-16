Сегодня проезжают ночевавшие: Ситуация в пунктах пропуска днем 16 июня (Фото). Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Несмотря на праздничный день (Троица) на отдельных пунктах пропуска «ДНР» очереди сохраняются.

По состоянию на день сегодня, 16 июня, проблемы традиционно остаются на КПП «Александровка». Здесь сегодня проезжают те, которые занимали очередь еще вчера днем. «В ночь оставались около 100 машин. Мы с 14:30 вчерашнего дня с ночевкой в общей очереди сейчас (в 10:00) – 12-е. Хвост не видно где-то за мостом. Ужас», – пишет дончанин.

«Приехали на Каргил вчера в 22:30, были 130-тые. Сегодня на 9:20 стоим 60-тые в общей очереди», – добавляет Владимир.

«Дожились, планируем поездки с ночевкой на блокпостах, чтобы на следующий день проехать», – акцентирует Вита.

Очевидцы отмечают, что сегодня КПП «Горловка» они проходят быстрее, чем «в предыдущие адские дни». Также оживилось движение на КПП «Еленовка», хотя очереди здесь все равно есть.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«84960»: «10:00. Каргил пока стабильно пропускают –3 льготка+3 общая очередь каждые 15 мин»;

Сергей: «10:50. Каргил на Донецк – 60 общей очереди, льготы – 30 авто»;

«2109»: «13:10. Марьинка – пусто во все стороны. Каргил в Донецк – основная машин 60, льгота до блоков последних»;

Эрнест: «13:50. На Каргиле в сторону Украины – очередь на мосте, на спуске. Я только подъехал». Также мужчина прикладывает фото очереди:

Ольга: «13:50. Каргил в сторону Украины. Очередь – на мосту. Там ничего не меняется((».

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Анна: «10:15. Майорск. Проехала ДНР со стороны Донецка – 6 часов (((. В Донецк очень много авто, за Крестом стоят. Пропускают сегодня быстрее»;

Алексей: «10:15. КПП "Горловка". Проехал со стороны Украины в 7:30. На Донецк – очередь не критична, из Донецка на ДНР – хвост машин уходит за поворот. Но на таможне ДНР в Донецк открыт один шлюз, в Украину – три».

Алена: «10:30. Сегодня для пеших открыли два окошка, видимо, в честь праздника Троицы. Знакомый в 6:00 вышел из дома, съездил из Горловки в Майорск, снял там деньги в банкомате и уже вернулся домой. Ездил своим ходом, пешей очередью»;

Абдула: «11:50. Родители приехали в 3:30 ночи в сторону Артемовска (Бахмута), были на авто в общей общая очереди, уже проехали все посты»;

Елена: «11:50. Сегодня на ДНР были в 4:30, стали запускать в 5:30 (открыли 5 окон) все прошли за 1 час. Сразу возвращалась назад, была в ДНР в 7:30. Все очень быстро. Автомобильная очередь из ДНР: забито до таможни, до полиции и до поворота. Машин очень много»

Людмила: «12:50. Приехали на горловский блокпост в 11:40, стоим перед шлагбаумом (перед милицейским постом ) 12-ми + 4 авто в льготной очереди. В 12:10 заехали за шлагбаум в "карман". Мимо проходящие из пешеходной очереди отмечают, что сегодня намного быстрее они проходят, чем в предыдущие адские дни. Автомобилей много в сторону Бахмута»;

Елена: «13:20. Горловка. Пешая в сторону Украины – сразу на проверку, обратно – меньше половины сетки».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Арт»: «10:40. Еленовка – в Украину. Каждые 15 минут продвигаются на 2-3 машины. Машин 150 в общей сложности стоит»;

Евгений: «12:50. Из Еленовки в Украину – очередь до церкви»;

Андрей: «13:20. Итог поездки через Еленовку. В 5:00 стали в льготную, были 30-е. Проехали днр в 7:00. Проезд Новотроицкого занял также 2 часа, с 7:00 до 9:00 – в общей очереди. Днр сегодня работал оперативно и с утра запускал в 2 ряда»;

Надежда: «13:50. Только приехали на пост в Еленовке. В сторону Украины очередь – чуть от церкви. Дети насчитали 213 авто. За 15 мин еще протяжки не было». Надежда публикует фото очереди:

Юлия: «14:50. ДНР – руко*опы, ничего организовать не могут. Выезд из Донецка на Еленовке – один автобус проверяют час. Жара. Мы в очереди были 3-тьи, ожидали 3 часа. Автомобили – вообще жесть. Украина – пусто, быстро, кондиционеры». Юлия также прикладывает фото:

Иван: «15:00. Украинское КПВВ "Новотроицкое" – пустота, волки воют, перекати-поле катится, никого нет... Почему? Да потому что ВСЕ на Еленовке торчат, медленно жарясь на солнце, тупо смотря на военных, лениво прохаживающихся туда-сюда. За 1,5 часа – 5 машин в сторону Донецка, один автобус (30 человек)».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Александр: «10:00. Гнутово – тоже очередь до середины села»;

Наталья: «10:30. Но очередь движется! Каждые 15 минут подъезжаешь»;

«Гражданин»: «10:30. В Мариуполь – всего 13 машин!»;

«Гражданин»: «10:40. В Мариуполь – всего 6 машин!»;

«strat»: «11:40. На Гнутово пусто в обе стороны»;

Елена: «11:55. В Украину – 15 авто. Пищевик перед таможней – так же 15 машин. Заезжаем на проверку»;

«Гражданин»: «14:35. На Донецк очередь – от первых домов. Это машин 25-30»;

«Гражданин»: «15:15. В Мариуполь – 8 машин».

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