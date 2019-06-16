Представитель омбудсмена посетил два КПВВ на Донетчине: На что жаловались люди (Фото). Новости

В Донецкой области люди, пересекающие линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» и «Майорское», жаловались на длительное прохождение КПВВ со стороны временно неподконтрольной украинской власти территории. Об этом сегодня, 16 июня, сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

По его словам, он осуществил выездные проверки КПВВ «Марьинка» и КПВВ «Майорское». «В ходе проверки, я пообщался с людьми, которые пересекают линию разграничения. Жалобы от людей на работу КПВВ с украинской стороны мне не поступили. Граждане в основном жаловались на длительное прохождение КПВВ со стороны временно оккупированной территории Донецкой области, по словам людей, прохождение КПВВ занимает от 4 часов», – написал Лисянский.

Он отметил, что сейчас в боксах, где люди проходят пограничный досмотр, работают кондиционеры, прохождение паспортного контроля проходит довольно быстро.

«Но также я зафиксировал ряд проблем, которые необходимо устранить. На следующем заседании (20 июля) областной коллегии Донецкой ВГА, озвучу данные проблемы», – подытожил Павел Лисянский.

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