Переселенцам: Сменить место голосования на выборах в Верховную Раду можно до 15 июля. Новости

Гражданам Украины, которые 21 июля – в день выборов в Верховную Раду, находятся не по месту регистрации для участия в голосовании необходимо пройти процедуру временного изменения места голосования. Это касается, в том числе переселенцев, которые имеют прописку в Крыму, или на неподконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей. Также изменить место для голосования нужно гражданам Украины, которые по факту проживают на неподконтрольном Донбассе.

Как передают «Донецкие новости», в Государственном реестре избирателей напомнили, что для смены места голосования нужно сделать следующее:

до 15 июля включительно обратиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей по месту регистрации или месту фактического нахождения в день выборов (адреса отделов в Донецкой и Луганской областях можно найти здесь, по остальным регионам – здесь ).

предъявить документ, подтверждающий гражданство Украины;

подать заявление о временном изменении места голосования.

Основанием реализации избирателем своего права голоса на выборах является его включение в список избирателей на избирательном участке.

Избиратель, включенный в список избирателей на обычном избирательном участке, в день голосования имеет возможность получить избирательный бюллетень при предъявлении одного из следующих документов:

паспорт гражданина Украины в виде паспортной книжечки или в виде ID-карты,

военный билет (исключительно для военнослужащих срочной службы),

временное удостоверение гражданина Украины.

Для получения избирательного бюллетеня другие документы, кроме указанных выше (справка о регистрации места жительства; выписка из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства, удостоверения, подтверждающего временное изменение места голосования избирателя), предъявлять не нужно.

В день выборов на избирательных участках будут выдавать 2 бюллетеня: один – по партиям (общегосударственный избирательный округ), второй – по кандидатам-мажоритарщикам (одномандатные округа). В этой связи в Госреестре напомнили, что если человек сменил адрес голосования и тем самым «вышел» за пределы своего округа, то тогда за кандидатов-мажоритарщиков он проголосовать не сможет (это в полной мере касается переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса). В этом случае избирателю выдается один бюллетень для голосования только в общегосударственном избирательном округе.

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