В Гааге завершили слушание иска Украины к России. Новости

В Международном суде ООН в Гааге завершились слушания иска Украины о нарушении Россией права государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Теперь Арбитражный суд начинает обсуждение дела по существу. Об этом сообщил представляющий этот суд юрисконсульт Хуан Игнасио Массун, передает «Интерфакс – Украина».

«С этого момента Арбитражный суд начинает обсуждение [дела по существу]. Сроки принятия арбитражного решения не установлены», – отметил юрисконсульт.

Массун пояснил, что по итогам рассмотрения спора будет принято решение, которое может предусматривать возмещение убытков в соответствии с приложением 7 Конвенции ООН по морскому праву.

Арбитражное разбирательство было возбуждено 16 сентября 2016 года, когда Украина подала заявление о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву, инициировав рассмотрение относительно прав прибрежного государства в Черном, Азовском морях и в Керченском проливе.

В мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву приказал РФ освободить украинских моряков и суда, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Однако российская сторона заявила, что этот суд не имеет юрисдикции для рассмотрения керченского инцидента, и поэтому не принимала участия в рассмотрении дела и не высказывала готовности выполнять распоряжение суда.

Во время слушаний заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила: «Мы надеемся, что тот факт, что представление России на слушаниях означает ее готовность выполнять распоряжения суда, причем независимо от того, какими они будут». Зеркаль отметила, что Украина считает безосновательным позицию РФ о том, что суд не имеет юрисдикции для рассмотрения иска. Россия считает, что в этом случае все зависит от того, считать Крым частью РФ или Украины. А суд, по мнению Москвы, не уполномочен решать этот вопрос.

Заместитель главы МИД Украины объяснила, что Киев убежден: вопрос о территориальной принадлежности Крыма здесь не играет роли, поскольку не только в Украине, но и на мировой арене считают полуостров частью Украины.

Она подчеркнула, что в нынешней ситуации Украина оказалась отрезанной от энергетических ресурсов у берегов Крыма, украинские рыбаки потеряли доступ к привычным местам вылова рыбы. Кроме того, РФ «строит мосты, прокладывает трубопроводы и кабели даже без консультаций с Украиной». Заместитель министра напомнила об инициированных РФ ограничения на судоходство вблизи Крыма, она охарактеризовала это как «травлю кораблей».