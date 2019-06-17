Подделка паспортов, пересечение границы с РФ: Пограничники рассказали, сколько человек не пропустили через линию разграничения. Новости

За прошедшую неделю (10-16 июня) линию разграничения пересекли 286 тыс. граждан и 34 тыс. транспортных средств. Отказано в пропуске через линию разграничения 186 лицам в связи с отсутствием необходимых документов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

При проверке на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) пограничники обнаружили 16 паспортов Украины с признаками частичной подделки. В данном случае пограничники, скорее всего, имеют в виду ситуации, когда жители неподконтрольных территорий обновляют украинские паспорта (вклеивают 2-е или 3-е фото по достижению возраста) через посредников, не выезжая из «Л-ДНР».

Были оштрафованы 11 граждан, которые пересекали украино-российскую границу в «ЛНН» или «ДНР» – то есть на неконтролируемых Украиной участках. «За административные правонарушения к ответственности на КПВВ привлечено 11 граждан, в отношении которых установлено, что они пересекли государственную границу Украины с РФ в незаконных пунктах пропуска на временно неконтролируемом участке российско-украинской границы. Кроме этого, материалы дел об административных правонарушениях составлено в отношении 2 иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории Украины», – говорится в сообщении.

Также было зафиксировано 11 случаев, когда граждане пытались «договориться» о беспрепятственном пересечении линии разграничения. «По данным фактам в Национальную полицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений», – уточняют пограничники.

Уточняется, что из «Л-ДНР» на контролируемую Украиной территорию последовало 22 внутренне перемещенных лица, которые оставили свои дома за линией разграничения из-за сложной социально-экономической ситуации.

Через КПВВ «Новотроицкое» на неподконтрольную территорию проследовало 16 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Суммарный вес гуманитарного груза – 294,75 тонн.

Как ранее пояснили «Донецким новостям» в пресс-службе Донецкого погранотряда, в случае, если гражданин Украины выехал на территорию России через не официальный пункт пропуска, при намерении въехать обратно в Украину через официальный таможенный пункт ему грозит штраф за незаконное пересечение границы.

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