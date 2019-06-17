Зона ООС: Бойцы показали, в каких условиях живут на передовой (Видео). Новости

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе военнослужащие тренировались в обустройстве взводных опорных пунктов. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Командиры подразделений, выполняющих боевые задачи на линии соприкосновения, демонстрировали военнослужащим все обязательные элементы обустройства позиций, разъясняли алгоритмы работы должностных лиц по обустройству инженерных сооружений и укреплений.

Занятия проводились непосредственно в полосе передовых позиций Объединенных сил. Судя из сюжета штаба ООС, речь идет о Светлодарской дуге (Донецкая обл.).

На видео показано, в каких блиндажах бойцы ВСУ живут на передовой.