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Зона ООС: Бойцы показали, в каких условиях живут на передовой (Видео). Новости

Зона ООС: Бойцы показали, в каких условиях живут на передовой (Видео)

17.06.19 11:12dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе военнослужащие тренировались в обустройстве взводных опорных пунктов. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Командиры подразделений, выполняющих боевые задачи на линии соприкосновения, демонстрировали военнослужащим все обязательные элементы обустройства позиций, разъясняли алгоритмы работы должностных лиц по обустройству инженерных сооружений и укреплений.

Занятия проводились непосредственно в полосе передовых позиций Объединенных сил. Судя из сюжета штаба ООС, речь идет о Светлодарской дуге (Донецкая обл.).

На видео показано, в каких блиндажах бойцы ВСУ живут на передовой.

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