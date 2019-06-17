Пропускают терпимо: Ситуация в пунктах пропуска утром 17 июня. Новости

Сегодня утром, 17 июня, все украинские контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, по сравнению с субботой и воскресеньем (15-16 июня) улучшилась обстановка на контрольно-пропускных пунктах (КПП) «ДНР». Например, ускорилась работа КПП «Еленовка», на КПП «Александровка» очередь также меньше.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Станислав: «4:05. Каргил в Украину – очередь от туалета»;

Михаил: «Каргил 4 утра – очередь до начала моста почти. Льготка есть, в начале стоят, машин 20 на глаз»;

«Man»: «4:25. Каргил, уже на мосту около 20 машин»;

Михаил: «5:15. Каргил, хвост очереди – почти на вершине моста уже»;

Карина: «5:15. Каргил. Льгота – до конца посадки»;

«Man»: «5:30. Каргил в Украину –- далеко на верху моста, льгота – почти до моста. Супер льготу запустили еще не было 5:00»;

Елена: «6:50. В направлении Донецка из Украины (Марьинка) очередь была – фиг знает какая, машин не счесть. В 6 утра перед нами было где-то 25машин. Пропускать на Марьинке в Донецк стали в 6 утра. Вот, сейчас проехали украинский блокпост (КПВВ). В итоге – за 45 минут вышло»;

«Man»: «6:50. Каргил в Украину – на мосту машин 20, льгота – около 30»;

Ольга: «По состоянию на 7:30 на Каргиле на выезд из Донецка – очередь на середине моста. Ехала на автобусе, насчитала 130 машин основной очереди и где-то 30 льготной. Запускают по 6 машин: 3 основной, 3 льготной. Иногда из основной может быть 2 машины, если есть суперльгота»;

Сергей: «7:45. Марьинка на Донецк – 10 машин!».

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Светлана: «Майорск из Бахмута. Украина на 8:00 свободно – досмотр 20 минут. Въезд в ДНР на 9:00 – 40 машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Наталья: «7:30. Еленовка из Донецка – очередь до 3-го туалета, на Донецк – машин 20»;

Настя: «7:50. Муж только что подъехал на Еленовку в сторону Донецка. Стоит 50-м»;

Елена: «8:30. Еленовка в сторону Украины. Приехали в льготную в 6:15, прошли в 7:20 ( из льготной очереди возвращали в конец общей тех, кто льгот не имел). И Украину прошли за 1 час. И льготную, и общую быстро пропускают»;

Марат: «8:45. Еленовка в 4:10 утра был 55-м прошел в 7:50. Пропускали терпимо. Лучше, чем вечера, льготка – ваще пролетала»;

Настя: «9:10. Въезд в Донецк на Еленовке, общая очередь: муж в 07.45 был 50-й, сейчас уже 8-ой».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Наталья: «9:25. На Октябре, днр-пост – 50 машин».

О ситуации в Станице Луганской (Луганская обл.) очевидцы не сообщают.

На момент публикации Государственная пограничная служба Украины свою утреннюю сводку ситуации на КПВВ не обнародовала.

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