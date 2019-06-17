Сводка из зоны ООС за 16 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 30 обстрелов украинских позиций, из них 2 из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Об этом сегодня, 17 июня, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» (Донецкая обл.) противник 23 раза обстрелял позиции Объединенных сил:

6 раз Водяное – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

2 раза на окраине населенного пункта Талаковка – из крупнокалиберных пулеметов;

3 раза вблизи Павлополь – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;

1 раз Новотроицкое – из крупнокалиберных пулеметов;

2 раза на окраине Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

4 раза вблизи населенного пункта Пищевик – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Богдановка – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, зенитной установки и стрелкового оружия;

в районе Опытного – из минометов калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета;

2 раза Широкино – из 82 мм миномета, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

1 раз вблизи населенного пункта Новогнатовка – из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» (Донецкая и Луганская обл.) позиции украинских военных были обстреляны 7 раз:

2 раза Пивденне – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

2 раза Крымское – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

2 раза Новотошковское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

на окраине Станице Луганской – из стрелкового оружия.

«За минувшие сутки два украинских защитника получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям», – говорится в сообщении штаба ООС.

Сегодня, 17 июня, противник обстрелял позиции Объединенных сил 7 раз. Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» противник совершил 5 обстрелов позиций украинских военных:

вблизи населенного пункта Широкино – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

Лебединское – из противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

на окраине Талаковки – изавтоматических гранатометов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Пищевик – из крупнокалиберных пулеметов;

Водяное – из автоматических гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник 2 раза обстрелял позиции Объединенных сил:

на окраине Пивденное – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

Новотошковское – из гранатомета различных систем, стрелкового оружия.

«За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня», – заявили в штабе ООС.

В «ЛНР» заявили, что за прошедшие сутки «украинские силовики 2 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 мм и вооружение БМП. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н. п. Фрунзе, Смелое».

В «ДНР» заявили, что 16 июня с 21:05 под огнем был Донецкий аэропорт и н.п. Спартак. «Обстрел ведется с применением различного вида вооружения, в том числе минометов калибром 120 и 82 мм. В результате обстрела зафиксировано возгорание летней кухни в Киевском районе г. Донецка по адресу ул. Башкирская, 70. Кроме того, сегодня в 17:05 прямым попаданием мины была повреждена кровля жилого дома по адресу ул. Набережная, 13 в н.п. Веселое».