Генерал-полковник армии США посетил район Донецкого аэропорта (Фото). Новости

Генерал-полковник армии США (в отставке) Дэвид Петреус высоко оценил уровень и боевой дух украинских военных на линии фронта. Как сегодня, 17 июня, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, Петреус поделился своими впечатления после визита в район проведения ООС на Донбассе.

«Меня очень поразил профессионализм украинских сил, с которыми посол Хербст (директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Хербст, – ред.) и я имели возможность провести время во время визита в Авдеевку и на участки фронта у Донецкого аэропорта. Командующие, с которыми мы встретились, были явно очень компетентными и опытными. Молодые украинские ребята в военной форме, которых мы видели, так же произвели на меня большое впечатление. Собственно, все украинцы должны гордиться ими – и быть благодарными за их службу», – прокомментировал Петреус.

Он отметил, что «очень грустно видеть, что было сделано с этой частью Украины». «Но видеть тех, кто вызвался стать на службу Украины во время войны, чрезвычайно важно. Мы послом Хербстом имели возможность провести с ними время, и мы покинули зону фронта, вдохновившись теми руководителями и солдатами, с которыми мы встретились. Они однозначно заслуживают того, чтобы наша страна и наши союзники и в дальнейшем их поддерживали», – резюмировал Петреус.

В штабе ООС напомнили, что Дэвид Петреус командовал коалиционными войсками в Ираке и Афганистане, а позже был директором ЦРУ, недавно посетил район проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе делегация из США посетила прифронтовую Авдеевку, где состоялась встреча с военнослужащими ВСУ, выполняющими боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения с противником.