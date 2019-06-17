Как вузам-переселенцам помогают международные партнеры. Новости

Международные организации помогают вузам-переселенцам из Донбасса и Крыма. Об этом рассказала ректор Восточноукраинского национального университета им. В. Даля (г. Северодонецк), заместитель главы Совета ректоров перемещенных заведений высшего образования Ольга Поркуян.
По ее словам, помощь оказывают организации и из Европейского Союза, и из США. «Очень много международных фондов, которые помогли нам, во-первых, отремонтировать нш главный корпус, в котором сейчас находятся 4 факультета нашего университета.они помогли нам восстановить и оборудовать очень мощный центр дистанционного обучения. Они помогли нам закупить компьютерную технику, сделать ремонт в общежитиях», – сообщила Поркуян.
«Международная помощь – очень существенная и для нашего университета, и для многих других университетов. Мы сейчас продолжаем сотрудничество с разными фондами», – отметила ректор вуза-переселенца.
Она добавила, что преподаватели Восточноукраинского национального университета работают с международными партнерами над разными проектами и после их рассмотрения получают финансирование. «Я не могу эту помощь даже сравнить с какой-то другой – настолько она существенная. Мне сложно даже представить, что было бы с нашим университетом, если бы не эта международная помощь», – резюмировала Поркуян.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»
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