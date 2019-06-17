«Правый сектор» в Донецк не заходил, – ООС. Новости

Распространяемая в интернете информация о заходе сил Операции объединенных сил в неподконтрольный украинской власти Донецк не соответствует действительности. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«В сети интернет распространяется информация о якобы занятии позиций подразделением ДУК ПС (Добровольческий украинский корпус "Правый сектор", – ред.) и военнослужащими отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила непосредственно на территории города Донецка. Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности!», – пояснили в штабе ООС.

В штабе считают, что цель этого информационного вброса – «дискредитировать подразделения Вооруженных сил Украины и первых лиц государства в контексте политических процессов, происходящих в Украине и на внешнеполитической арене». «В частности, на фоне предстоящего заседания ТКГ в Минске и спланированных ближайшее время зарубежных визитов политического руководства Украины», – уточнили в пресс-центре.

В штабе ООС обращают внимание на то, что для создания фейка была использована недостоверная информация – в частности, привлечены личные данные лиц, которые когда-то были бойцами добровольческих подразделений, но сейчас проходят службу в рядах ВСУ.

«Командование операции Объединенных сил сообщает, что воины отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила надежно удерживают позиции на определенных участках ответственности, выполняющих боевые задачи в рамках действующего законодательства Украины и норм Международного гуманитарного права», – резюмировали в пресс-центре.

Напомним, что ранее военкор Алексей Кашпоровский сообщил, что ВСУ заняли «серую зону» в направлении Донецка со стороны поселка Трудовские. Так же в начале мая ВСУ заняли господствующие высоты над Калиново (Луганская обл.).

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