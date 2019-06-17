Из Донецка – в Сочи: Автобус попал в ДТП (Фото). Новости

В России автобус из неподконтрольного украинским властям Донецка (Донецкая обл.), направляющийся в Сочи (РФ), попал в ДТП. Об этом сегодня, 17 июня, сообщают в соцсетях.

«Мои братья с тетей выехали большим 50-местным автобусом из Донецка в Сочи. Ничего не предвещало беды, кроме хамоватого и невнимательного водителя. Под утро, на горном серпантине между Туапсе и Лазаревским произошла авария. Водитель гнал и, не заметив очередной крутой поворот, повел автобус в ограждение, также отказали тормоза. Результаты – на фото», – говорится в сообщении.

«Из 50 человек – 10 с серьезными травмами. У маленького ребенка сломан позвоночник. Некоторые остались с переломами рук. Деньги людям никто возвращать не собирается, все добирались на попутке», – добавил автор поста.