В том числе ребенок: На выходных в «ДНР» и «ЛНР» утонули 6 жителей. Новости

На выходных, с 14 по 16 июня, в водоемах «ЛНР» и «ДНР» утонули 6 человека. Об этом сообщают пресс-службы «МЧС» обеих «республик».

Так, в «ЛНР» утонули 4 человека, в том числе один ребенок.

В городе Красный Луч (после переименования – Хрустальный) на водоеме в бывшем каменном карьере возле станции Марусино утонул 15-летний мальчик, который отдыхал с одноклассниками. Школьники рассказали, что подросток прыгал в воду с небольшой скалы и в очередной раз не вынырнул. Приятели сразу подняли тревогу, один из отдыхавших бросился в воду, в течение нескольких минут нашел и доставил мальчика, не подающего признаков жизни, на берег. Подростка пытались спасти, но приехавшая через 20 минут бригада «скорой помощи» констатировала смерть.

В поселке Фрунзе (после переименования – Сентяновка, Славяносербский р-н) в реке Лугань спасатели достали тело 53-летнего местного жителя. Свидетелем гибели стал 12-летний мальчик, который увидел, как в районе водокачки мужчина в нетрезвом состоянии подъехал к реке на велосипеде, разделся, вошел в воду, а через некоторое время скрылся из виду. Отмечается, что в этом месте берег достаточно крутой, а глубина около 2 метров.

Мальчик побежал на ближайшие пожарно-спасательный пост, который находится в полутора километрах, и сообщил о случившемся.

В селе Курячье под Свердловском (после переименования – Должанск) в ставе «Курячье» водолазы подняли тело 36-летнего мужчины. На водоеме мужчина отдыхал с большой компанией, все употребляли спиртные напитки, когда мужчина исчез, никто не заметил. Водолазы обнаружили труп через полтора часа поисков на 3-метровой глубине в пяти метрах от берега.

В водоёме на бывшем угольном карьере в селе Новоселовка Перевальского района спасатели вытащили тело 47-летнего местного жителя. Родственники рассказали, что вечером мужчина решил освежиться, ушел один на карьер, после чего его долго не было и родные пошли к водоему. На берегу была лишь одежда и обувь, а утром жена погибшего сообщила, что возле берега на глубине около 2 метров видно тело ее супруга.

В «ЛНР» отмечают, что с начала года из водоемов «республики» поднято 18 тел, двое из них – дети.

В «ДНР» в течение выходных утонули двое мужчин –36-ти и 35-ти лет: