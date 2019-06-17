В Славянске водитель сбежал с места ДТП (Фото). Новости

Водитель, совершивший ДТП в Славянске (Донецкая обл.), привлечен к ответственности. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает пресс-служба полиции Славянска и Краматорска (Донецкая обл.).

Отмечается, что 15 июня около 20:00 в Славянске на улице Шнурковской водитель, управляя автомобилем Volkswagen, не выбрал безопасную скорость, в результате чего потерял управление и врезался в столб, и сбежал после ДТП до приезда полиции.

«Гражданин получил несколько административных материалов по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст. 122-4 (Оставление места ДТП), ст. 126 (Управление транспортным средством без документов) КоАП и протокол административного задержания», – говорится в сообщении.

«Полицейские составили схему ДТП, транспортное средство отправили на штрафплощадку. По имеющимся базами патрульные выяснили личность предполагаемого водителя и его местонахождение в Краматорске. Действительно, придя туда, полицейские обнаружили виновника ДТП и привлекли его к ответственности. Далее его ждет суд», – сообщили в полиции.

Фото: Патрульная полиция Славянска и Краматорска