Киргизы и недодрессированные собачки: Жители Донецка рассказали, как работает цирк «Космос» при «ДНР» (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке продолжает работать цирк «Космос». В городе никогда не было собственной цирковой труппы, помещение и в довоенный период использовалось для приема гастрольных шоу.

Как рассказали «Донецким новостям» местные жители, сейчас в «ДНР» полноценные шоу-программы не привозят. Приезжают отдельные малоизвестные артисты из России, аннексированного Крыма и иных постсоветских республик. А «Космос» уже сам компонует программу из тех, кто прибыл.

Как пояснял директор цирка «Космос» Юрий Кукузенко, в «ДНР» отказываются ехать многие артисты – одни боятся войны, другие – санкций. Есть и те, кто приезжает, но просит не афишировать свои выступления. Из-за всего этого часто менять программы нет возможностей.

Также из особенностей при «ДНР» – из-за трудностей транспортировки и содержания в Донецк редко привозят программы с крупными животными, обходятся собачками, обезьянками, удавами, дрессированными свиньями. Правда, в марте россиянка Надежда Сквирская привозила свою программу «Империя львов».

Представления идут лишь по субботам и воскресеньям, и лишь по одному выступлению в день (в 12:00). В период школьных каникул иногда выделяется дополнительно будний день для групповых посещений.

Примечательно, что бронирования билетов нет. А приобрести билеты можно не только в кассе цирка, но и в отделениях почты.

Дончане отмечают, что при их низких зарплатах посещение цирка всей семьей обходится дорого. Так, стоимость билетов варьируется от 200 до 700 руб. (82-287 грн по местному курсу валют). «За 200 руб. нет смысла брать билеты – ничего особо не разглядишь. Наиболее подходящие места, чтобы ребенок мог нормально увидеть представление, идут за 350 и 450 руб. (144 и 184 грн). Вот у меня двое детей. И чтобы нам троим выбраться в цирк, нужно 1 050 руб. (430 грн) отдать только за билеты. А доехать всем троим, а дети захотят сладкую вату или мороженное. Я получаю 7 500 руб. (3 074 грн). Скажите, могу ли я выделить из зарплаты хотя бы 1 200 руб. (492 грн) на поход в цирк? Конечно, нет. Хотя знакомые ходили, говорят, что программы хорошие, им понравилось», – говорит дончанка Екатерина.

С 18 мая демонстрируется программа – «Волшебный манеж» длительностью около 2,5 часов. Это заключительное шоу юбилейного 50-го сезона цирка. «Гвоздями» программы заявлены далматинцы (единственные животные в выступлении), акробаты из Киргизии и иллюзионист из Москвы Ингвар.

В соцсетях дончане делятся впечатлениями, акцентируют, что киргизы, фокусник и гимнастка вытянули всю программу. А долматинцы оказались еще недодрессированными щенками:

Надежда: «Пацаны киргизы сделали эту программу! Ну и фокусник. Игвару респект»;

Евгения: «Да, киргизы вообще фантастические :) Но меня больше впечатлил танец под куполом цирка гимнастки Лилии! Лилия – изумительная. А собакены молоденькие просто»;

«Oshi Bana»: «Да, Лиля – это просто восторг. А собаки не додрессированы. Киргизам отдельное спасибо, – резвые, смелые, красавчики».

Елена: «Мы любим цирк. Но увы с нашими зарплатами очень дорого посещать его семьей».

Как сообщалось в местной прессе, действительно далматинцы хоть и выглядят крупными собаками, на самом деле их возраст от полугода до года.

«Порадовало, в первую очередь, полное отсутствие животных, по вполне понятной причине – животных я хоть и люблю, но представляю себе, как они мучаются по такой духоте в узких клетушках… Меня больше всего впечатлила воздушная гимнастка Лилия. У меня каждый раз замирало сердце, когда она под самым куполом цирка, едва держась, танцевала и улыбалась… Викусик осталась в восторге от канатоходцев. Когда один из них шел по канату с завязанными глазами и без страховки, она боялась дышать! Ну а Дашусик в своем репертуаре – ее сердце покорили клоун Петюня и очаровательные далматинцы (единственные животные в программе, но я не думаю, что собаки сильно мучались, выполняя команды своего хозяина)», – поделилась своими эмоциями от программы «Волшебный манеж» дончанка Евгения, которая посетила цирк с дочерями.

По информации администрации «Космоса», цирк будет работать до 23 июня, а затем уйдет на «каникулы» до осени.

Цирк и программы «Волшебный манеж»

Как сообщалось ранее, здание цирка «Космос» построено по типовому проекту, в итоге, аналогичные «близнецы» находятся еще в 10-ти городах Украины и России.

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