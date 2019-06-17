Пытался пересечь линию разграничения: На КПВВ «Новотроицкое» задержали «казака» из «ДНР». Новости

В Донецкой области на КПВВ «Новоттроицкое» оперативники задержали мужчину, который участвовал в деятельности незаконного вооруженного формирования «ДНР». Об этом сегодня, 17 июня, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что данный гражданин Украины пытался пересечь линию разграничения (в каком направлении – не уточняется).

«Оперативники установили, что в 2015 году наш соотечественник принимал участие в преступных действиях подразделений так называемого Казачьего Союза войска Донского», – дополнили в Госпогранслужбе.

Для проведения соответствующих следственных действий мужчину передали следователям Главного управления Нацполиции в Донецкой области. Гражданину направлено уведомление об обнаружении уголовного преступления ст. 260 УК Украины «Создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности».