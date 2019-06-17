Продадим или сделаем музей: Команда Зеленского все-таки съезжает с Банковой. Новости

Команда президента Украины Владимира Зеленского все-таки планирует переехать из здания Администрации президента, расположенного в Киеве на ул. Банковая. Такие намерения подтвердил глава Администрации президента Андрей Богдан.

«Мы планируем переезд в другое помещение, и там будут стеклянные стены, open space, рабочие группы. И там будет открытая для общения территория, куда сможет зайти простой украинец, в какую часть, и увидеть, что там не какие-то люди-небожители, а простые украинские граждане, которых временно народ взял на работу», – сказал Богдан.

По нынешнему зданию Администрации президента рассматриваются два варианта. «Либо продать это административное здание и привлечь деньги в бюджет… Также мы рассматриваем, как вариант, переформатирование этого помещения в музей государственности Украины», – дополнил глава АП.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Украина»